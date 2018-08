L'edizione odierna di Repubblica, ricorda, con Carlo Ancelotti, il Napoli-Milan del primo maggio 1988. Quella partita, nonostante i gol di Maradona e Careca, finì 3-2 per la squadra di Arrigo Sacchi.

"Fu uno spettacolo unico e la passione della folla in tribuna mi lasciò a bocca aperta, come del resto in altre occasioni in cui sono ritornato da avversario a Fuorigrotta. Deve essere da quel magico pomeriggio, però, che ho cominciato davvero a coltivare il mio sogno di lavorare al Sud, trasformatosi poi in realtà all’inizio di questa estate con l’offerta di Aurelio De Laurentiis, a cui ho subito risposto di sì. Debutto da padrone di casa sulla panchina di Fuorigrotta e guarda caso il primo avversario è proprio il mio Milan: quella di sabato sera diventerà pure una rimpatriata tra amici".



Non ci sarà il pienone dell'88, ma l'entusiasmo si è riacceso anche grazie a lui, grazie al successo contro la Lazio:



"La passione dei tifosi meridionali è speciale, sono venuto qui proprio per la mia voglia di vivere delle emozioni diverse, spero più intense. E anche le bellezze di Napoli, a cominciare dal suo mare, hanno funzionato come una calamita".