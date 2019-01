Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan: “Brutto Napoli? Non all'altezza della partita, condizionata da due disattenzioni: abbiamo sofferto il contropiede con due palle lunghe. Era complicato recuperarla, Milan molto chiuso. Non siamo tanto brillanti in questo momento per scardinare una difesa così chiusa. Abbiamo avuto qualche opportunità da fuori o con piazzato, era difficile penetrare. Manca brillantezza, magari con più equilibrio avremmo avuto più spazio: gara condizionata sicuramente dai due gol iniziali”.



COSA NON VA - “Problema gol per gli attaccanti? Problema Allan? No, insomma, evanescente e fuorigioco no: Allan ha fatto la sua partita come tutti, non l'ho sostituito perché ha giocato male ma perché volevo aprire di più il gioco. Allan è un giocatore nostro, ha avuto qualche tentennamento probabilmente negli scorsi giorni ma adesso è completamente recuperato ed è e sarà molto importante per noi. Partita troppo condizionata dai due contropiedi presi. Il Milan alla fine non ha fatto grandi cose, ha sfruttato il vantaggio e si è messa dietro. Il problema gol esiste e va risolto. La partita di Milano di campionato è stata fatta, con un secondo tempo di buon livello. La partita prima abbiamo giocato molto bene con la Lazio, questo è solo un incidente di percorso: non alimentiamo i problemi che sicuramente abbiamo, ma si tratta di una partita e non di un periodo".



DIFESA - “Errori gravi in difesa? Il problema dei terzini? Abbiamo spinto e fatto tanti cross, con una difesa chiusa è difficile trovare opportunità. Serviva qualche palla profonda più velocemente, ma gli spazi erano chiusi. Manca brillantezza avanti. 4-4-2 è solo in fase difensiva, in attacco il sistema cambia con 3-4 giocatori fra le linee e un attaccante: il sistema va”.



SAMPDORIA - “Gioca molto bene, la partita dell'andata è andata male: abbiamo 14 punti di vantaggio sul quinto posto, non è un dentro-fuori e ce la possiamo giocare”. OBIETTIVI - “Europa League come obiettivo stagionale? No, c'è il campionato ancora: la Juve se deve vincere il campionato, deve farlo per merito suo e non nostro. Abbiamo fatto molto bene finora, l'obiettivo Champions è molto importante. Ci sarà grande bagarre, noi siam contenti di essere fuori. Teniamo molto all'Europa League, vogliamo fare bella figura”.



MERCATO - “Sorprese dal calciomercato? Nessuna sorpresa”.



CORI - “Cori anti-Napoli? Sta diventando un discorso trito e ritrito, bisogna sensibilizzare finchè si può e sperare che le cose migliorino in fretta".