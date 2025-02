Ancelotti, picconate al Var: "Ho dei dubbi, il monitor toglie responsabilità agli arbitri e naturalezza al calcio"

AFP via Getty Images

, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il, valido per il ritorno dei playoff di, partita che si disputerà domani sera a Madrid, allo stadio Bernabeu (all'andata, in Inghilterra, i Blancos hanno vinto per 3-2). Nella conferenza, oltre a una frecciata a Pep Guardiola, un argomento che trova ampio spazio è quello relativo ad arbitri e Var."Ha detto che il City ha l'1% di probabilità di qualificarsi? Non ci crede nemmeno lui, comunque domani prima della partita glielo chiedo. Non ci crede, così come noi non crediamo di avere il 99% di possibilità. Siamo in vantaggio quello si è innegabile, ma niente di più".

"L’ho già detto e lo ripeto.. In Europa sono più tranquillo: il Var interviene meno e gli arbitri sono il meglio del continente".. Il Var è stato introdotto per eliminare errori flagranti e ovvi, non per interventi in cose di calcio:. Per esempio, si stanno fischiando tanti rigori per i pestoni che sono per me parte del calcio, non so quanti allenatori sono d’accordo con questa regola: penso al rigore fischiato a Le Normand, o a Tchouameni o a Camavinga. Mi piacerebbe che ci fossero meno interventi del Var e maggior responsabilità per gli arbitri. Che possono sbagliare, chiaro. Ma che le decisioni le prenda il Var è qualcosa che non capisco".