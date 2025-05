Ancelotti: "Porte aperte a Xabi Alonso, amerò sempre il Real Madrid". E punge il Barcellona

con calcio d'inizio alle ore 16:15. A 4 giornate dalla fine della Liga spagnola, i catalani si presentano all'appuntamento al primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sulla squadra diL'allenatore italiano ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia:, è un club speciale e merita un atteggiamento speciale da parte di tutti ogni singolo giorno. La luna di miele tra me e questo club continua e continuerà per sempre, non c'è altro da aggiungere. Madrid, come Milano, mi rimane nel cuore più di altre, è normale".

Il tecnico spagnolo del Bayer Leverkusen è destinato a diventare il nuovo allenatore del Real Madrid nella prossima stagione. Intanto Carlo Ancelotti si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale del Brasile.