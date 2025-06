Ancelotti, prima missione compiuta: il Brasile vola ai Mondiali, segna Vinicius che gli dedica il goal per il compleanno

Nella serata del suo 66° compleanno,Il Brasile sale così dal quarto al terzo posto del girone sudamericano con 25 punti in 16 gare e continua ad essere l’unico Paese qualificato alla fase finale di tutti i tornei iridati.

Tanti gli omaggi al tecnico della Selecao da parte dei tifosi brasiliani, che hanno costellato la Neo Química Arena, stadio del Corinthians a San Paolo con degli striscioni con scritto "Parabéns Carletto". Ancelotti guarda, sorride, ringrazia, ma immediatamente si focalizza in una partita dal sapore decisivo. E la mano dell’ex Milan e Real Madrid si nota subito: i. Raphinha, Vinicius, Martinelli e Cunha fanno valere i propri mezzi tecnici, ma per dare risalto alle loro qualità c’è una difesa dimostratosi solida.

: non poteva essere che suo il primo goal dell’era Ancelotti con il Brasile. Un ottimo intervento di Matheus Cunha permette di strappare il pallone alla difesa paraguaiana, poi arriva il cross dal fondo per il 7 dei Blancos. Vinicius festeggia con Ancelotti dedicandogli il goal: “È per te”, con forte abbraccio al commissario tecnico dei verdeoro.A fine gara,ha commentato così la vittoria e la qualificazione ai Mondiali: "È stata una buona partita, l'abbiamo controllata bene nel primo tempo. Siamo calati di ritmo nel secondo, ma in assoluto abbiamo disputato una buona prova. Dobbiamo lavorare. Abbiamo un anno per farlo bene. Una miglior difesa? Beh, sono italiano... Casemiro e Bruno Guimarães hanno dato il massimo. Sono contento. Neymar? E' venuto a trovarci in albergo prima della partita.”. Ora la compagine di Ancelotti concluderà le qualificazioni il 9 settembre contro la Bolivia in trasferta.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui