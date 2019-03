France Football ha chiesto un parere a Carlo Ancelotti sulla nuova esperienza di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Questa l'entusiastica risposta dell'attuale allenatore del Napoli: "Zidane è ritornato con cognizione di causa, e non vedo pendere alcun pericolo su di lui: nessuno potrà indicarlo come responsabile dei risultati del Real Madrid da qui a fine stagione. Sarà tranquillo per parecchi mesi, e avere una tale serenità è importante: è così raro lavorare senza pressioni nel calcio!



Fare ritorno al Real senza aspettare giugno è stata una buona idea, perché ciò gli concede tempo prezioso per effettuare osservazioni e analisi, e preparare la prossima stagione. Dovrà compiere profondi rinnovamenti in un organico arrivato a fine ciclo, che ha dato da un po' di tempo segnali di fatica. In ogni caso, vi dico: quello tra Zizou e il Real è il matrimonio perfetto, sono fatti l'uno per l'altro. Ed è il motivo per cui sono sicuro che le cose funzioneranno di nuovo tra loro. La prossima stagione si dovrà fare i conti, sia in Spagna che in Europa, con il Real di Zidane!"