Ancelotti quarto ct straniero della storia del Brasile. Da Platero all'argentino Nunez: chi sono stati gli altri tre

Carlo Ancelotti sarà il nuovo ct del Brasile. L'attuale tecnico del Real Madrid lascerà i blancos al termine del campionato per poi allenare i verdeoro. Il primo appuntamento sarà in occasione della partita di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro l'Ecuador il 6 giugno. Poi, l'11 giugno, alle 2:45 italiane, ci sarà l'esordio in casa contro il Paraguay.

Ancelotti sarà il quarto ct straniero in 111 anni di storia della Seleçao: ma chi sono gli altri tre?

RAMON PLATERO - Il primo commissario tecnico è l'uruguaiano Ramon Platero. Dopo aver vinto, nel 1917, il Campionato Sudamericano (che sarebbe poi diventato la Coppa America), nel 1925 il Brasile lo chiama per essere guidato nella stessa competizione. Chiude il girone a tre al secondo posto con 5 punti, dietro l'Argentina campione con 7 punti, e davanti al Paraguay, ultimo con 0 punti.

JORECA - Il secondo ct arriva nel 1944. Si tratta del portoghese Joreca, in coppia, però, con il brasiliano Flavio Costa (ricordato per essere il ct del Maracanazo del 1950). Appena due amichevoli per lui, entrambe contro l'Uruguay. La prima il 14 maggio, la seconda il 18 con due vittorie: 6-1 a Rio de Janeiro e 4-0 a San Paolo.

FILPO NUNEZ - L'ultimo commissario tecnico straniero prima di Ancelotti risale al 1965. Si tratta di Filpo Nunez, un argentino di Buenos Aires naturalizzato brasiliano, che guida la Seleçao per una sola partita, contro l'Uruguay. Un secco 3-0 nell'inaugurazione del Mineirao che rappresenta il punto più alto della sua carriera. E' un precursore del calcio totale e del gioco offensivo, con un modulo, usato con il Palmeiras, conosciuto come "la giostra". Un motivatore, fautore del gioco d'attacco.

ANCELOTTI - E ora Ancelotti. Non serve elencare i successi del primo italiano a sedersi sulla panchina della Nazionale più vincente della storia. Un connubio che mira a riportare il Mondiale che, al Brasile, manca dal 2002. Sarebbe il sesto della storia. Un traguardo che Sir Carlo, che ha riportato la Champions al Real Madrid nel 2014 dopo 12 anni, può e vuole centrare per scrivere un'altra pagina della sua carriera leggendaria.