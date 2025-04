Ancelotti, quel "Non so e non lo voglio sapere" che sa di addio: è la fine di un'era al Real Madrid?

Getty Images

Alla fine,. I Blancos vengono così eliminati dalla corrente edizione della Uefa Champions League e la sensazione che filtra dagli ambienti vicini al mondo delle Merengues è che la serata odierna sia la parola fine nella storia d’amore con Carlo Ancelotti.Il 3-0 subito all’andata dai Gunners rendeva un’impresa leggendaria la possibilità di rimontare e centrare l’ennesima semifinale di Champions League della propria storia. Ma lì, al Bernabeu, dove tutto è possibile, dove le più emozionanti e impossibili remuntade sono accadute per davvero,

Era difficile, forse questa volta impossibile.. Passano pochi minuti e lo stesso inglese si divora il calcio di rigore del vantaggio con uno scavetto da brividi – non in senso positivo -. Era un segnale. Courtois aveva indovinato l’angolo, i tifosi stavano trascinando la squadra e stava per arrivare un episodio che avrebbe cambiato le carte in tavola.Rigore per il Real, Mbappé atterrato in piena area di rigore. Invece no.. E la prima frazione scorre così, senza sussulti dei quattro tenori – Vinicius Jr, Bellingham, Mbappé e Rodrygo -.

Ora è finita, è davvero impossibile, anche perché l’Arsenal non prendeva 4 goal da 180 partite. Invece il match si infiamma e un errore difensivo della squadra di Arteta permette a Vinicius di trovare la via del pareggio. Orgoglio, voglia di riscrivere la storia, qualcosa si muove., per davvero. Il Real è eliminato dalla Champions League e può dire addio ai suoi sogni di Triplete, un traguardo ancora mai raggiunto nella gloriosa storia dei Blancos. Con ogni probabilità,(una sensazione confermata anche dalla conferenza stampa del tecnico nel post partita: "Futuro? Non lo so e non lo voglio sapere".). L’allenatore italiano rimarrà nella storia di questa immensa società, come una delle stelle maggiormente splendenti del firmamento blanco. Ma qualcosa, evidentemente, si è rotto.– con un calciomercato estivo che ha portato in dote Kylian Mbappè –

Ma cosa dire a chi ha vinto tre Champions League, due Mondiali per Club – resterà sulla panchina per la competizione estiva che si giocherà negli Stati Uniti? -, due campionati, tre Supercoppe europee, due Copa del Rey, due supercoppe spagnole e una Coppa Intercontinentale? Semplicemente grazie, di tutto e per tutto. Ma(la scelta ricadrà su Xabi Alonso? Il futuro ci risponderà).– è in corsa per la Coppa del Re (in finale contro il Barcellona) e per la vittoria della Liga (si trova a 4 punti dai blaugrana) –. Rimarrà tra i più grandi di sempre, ma

