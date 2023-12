Sembravano ormai certi l'addio a Madrid e l'approdo in Brasile, a guidare la Seleçao. Invece Carlo Ancelotti è destinato a restare ancora sulla panchina del Real. Dalla Spagna, infatti, arrivano importanti novità riguardanti il futuro dell'allenatore italiano. Secondo quanto riportato da Relevo, il club ha già concordato il prolungamento di contratto fino al 2026 con il tecnico reggiano. Il portale spagnolo riporta anche che gli accordi sono stati presi prima di Natale e manca solamente l'ufficialità.



IL BRASILE - Si mettono così definitivamente a tacere le indiscrezioni che legavano Carlo Ancelotti alla guida tecnica del Brasile. Voci che erano state confermate anche dall'ex numero uno della CBF (Federazione calcistica del Brasile), Ednaldo Rodrigues - recentemente rimosso dal suo incarico - che a luglio parlò così alla Cnn: "Ci sono tanti bravi allenatori in Brasile: Diniz ha fatto un lavoro che fin da subito ho capito essere innovativo. Ha sempre avuto lo stesso metodo e mi è piaciuto molto come ha saputo rinnovarsi a livello tattico. È un allenatore la cui proposta di gioco è molto simile a quella del ct che arriverà dopo la Copa América: Carlo Ancelotti". Dopo queste dichiarazioni, però, Ancelotti, parlò con il Real, affermando di non aver nessun accordo con la Nazionale brasiliana. Oggi non ci sono più dubbi e Re Carlo continuerà a traghettare il club più titolato al mondo.