Ancelotti: "Real Madrid club unico, ho avuto problemi con tanti giocatori. Il mio futuro, chi vince lo Scudetto..."

che da allenatore di Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Real Madrid, Napoli, Everton e di nuovo a Madrid non vuole saperne di fermarsi. E in particolare di fare collezione di trofei. Anche in questa stagione, partita tra mille problematiche e contraddistinta da una certa alternanza di alti e bassi principalmente in campionato, la sua squadra è in corsa per tutte le competizioni che la vedono ancora coinvolta: Liga, Coppa del Re e Champions League. Ma nell'(uno dei componenti del noto trio Aldo, Giovanni e Giacomo) si parla di calcio a 360°. Passato, presente e futuro."I, ma il club è gestito a livello sportivo e i proprietari sono i soci. Questo fa sì che la storia, la tradizione e la cultura si tramanda da padre in figlio. E questo Florentino Perez ce l'ha molto chiaro, i valori sono chiari e non esiste un giocatore che potrà essere più del club.Quando andrò in pensione continuerò a seguire il calcio, ma mi piacerebbe andare in giro a visitare il mondo con mia moglie", dichiara Carlo Ancelotti a proposito del suo legame col club spagnolo e delle sue prospettive per il futuro.Uno dei segreti della sua carriera da allenatore è stata senza dubbio la capacità di gestire gruppi di grandi calciatori, lasciando in gran parte di loro un ricordo più che positivo: ", è un allarme da tenere in considerazione. La gestione più importante della sconfitta parte dall'autocritica, mentre la tendenza nel mondo del calcio è la ricerca del colpevole. Che poi è facile da trovare... è l'allenatore (ride, ndr)., era l'inizio della carriera.E lì si confonde la persona e il giocatore: tu sei una persona che gioca a calcio, io sono una persona che allena e l'ho spiegato a tanti calciatori nella mia carriera".Nonostante questo, nel suo intervento per il podcast di Giacomo Poretti, Carlo Ancelotti prova a spiegare come il calcio sia cambiato rispetto a quando lui era giocatore: “ma non è una strategia e nasce dagli insegnamenti che ho avuto., mentre mia mamma non voleva nemmeno che giocassi a calcio”.Pochi dubbi in merito su chi sia stato il modello a cui Ancelotti ha provato ad ispirarsi nella sua carriera: "Ha cambiato tantissimo e le sue idee riescono ad essere ancora molto attuali, alcuni suoi insegnamenti cerco ancora di spiegarli ai miei giocatori".Nella sua chiacchierata con Giacomo Poretti, Carlo Ancelotti non può mancare un riferimento al calcio italiano e ad alcuni protagonisti della Serie A: “".