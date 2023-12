. E' arrivato l'annuncio ufficiale, tramite i canali del club, che sancisce ilper l'allenatore italiano. Sembravano ormai certi l'addio a Madrid e l'approdo in Brasile, a guidare la Seleçao. Invece Re Carlo. Glistatie mancava solamente l'ufficialità.- Si mettono così definitivamente a tacere le indiscrezioni che legavanoalla guida tecnica delche erano stateanche(Federazione calcistica del Brasile),- recentemente rimosso dal suo incarico - che a luglio parlò così alla Cnn: "Ci sono tanti bravi allenatori in Brasile:ha fatto un lavoro che fin da subito ho capito essere innovativo. Ha sempre avuto lo stesso metodo e mi è piaciuto molto come ha saputo rinnovarsi a livello tattico.". Dopo queste dichiarazioni, però, Ancelotti, parlò con il Real, affermando di non aver nessun accordo con la Nazionale brasiliana. Re Carloquindi