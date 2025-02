Ancelotti: Real Madrid, Roma o Brasile? La deadline della CBF per la scelta sul futuro

Getty Images

Quale sarà il futuro di? L'allenatore delanche in questa stagione è finito al centro di numerosi rumors di mercato che da un lato lo vorrebbero lontano dalla Merengues a fine stagione nonostante un contratto in scadenzae dall'altro lo vorrebbero addirittura pronto a rinnovare come già fatto dal presidente e patron Florentino Perez.In mezzo ci sono sempre le voci, insistenti da Roma, che vorrebberocome principale sponsor per prendere il suo posto a fine stagione sulla panchina che rimarrà vacante della, e soprattutto la corte mai tramontata del Brasile già rifiutato ormai un anno fa quando decise di rimanere a Madrid.

Secondo quanto riportato da Ok Diarioma in Sud America non hanno più intenzione di aspettare in eterno. Per questo, il suo entourage è stato informato dopo la Supercoppa di Spagna che l'ultimatum, l