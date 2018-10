Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla a France Football di Cristiano Ronaldo, stella della Juventus: "Il suo arrivo è un ottimo segnale per la Serie A. Per un lungo periodo di tempo è stato un campionato pieno di stelle: Maradona, Platini, Zico, Zidane, Ronaldo, Shevchenko, Kakà, Ibra... Ma negli ultimi 10 anni non è stato così. L'arrivo di Cristiano può ripristinarlo. Ha fatto un solo errore: ha firmato per la Juventus".



SUL NAPOLI - "E' un club diverso rispetto al passato. Non abbiamo Maradona, ma abbiamo una squadra di alto livello, costruita con giovani calciatori".