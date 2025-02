Getty Images

Ancelotti sbotta: "Vinicius in Arabia Saudita? Sono stufo..."

2 ore fa

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha sbottato in conferenza stampa, dopo aver sentito l'ennesima domanda sul futuro di Vinicius, che negli scorsi era stato accostato all'Arabia Saudita: "Sono stufo del tema ma non sono preoccupato. Posso solo commentare quello che vedo, un giocatore felice e che ha voglia di fare la storia in questo club".



Ricordiamo che alcuni media spagnoli avevano acceso i riflettori sul possibile addio dell'attaccante brasiliano, con l'Al-Hilal - alla ricerca di un grande nome in vista della Coppa del Mondo per club - che sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta monstre: un miliardo di euro spalmato su cinque anni di contratto.