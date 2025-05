Ancelotti si presenta: "Voglio far tornare il Brasile campione". Nei primi convocati ci sono gli ex Juventus Danilo e Alex Sandro

occasione nella quale ha pure diramato la lista dei primi 25 convocati della sua gestione. Perché l'ex allenatore del Real Madrid avrà giusto il tempo di acclimatarsi e provare ad entrare da subito in sintonia coi suoi calciatori per prepararee la successiva partita contro il Paraguay, appuntamenti fondamentali nella corsa verso il Mondiale del 2026.“Le prime impressioni sono molto buone.Tutti insieme dovremo fare un grande lavoro per riportare il Brasile alla vittoria. Sono stato accolto molto bene, sono felice e determinato a fare un buon lavoro. Ringrazio la Federazione per avermi portato qui e il Real Madrid per avermi concesso questa opportunità”, ha dichiarato Ancelotti.Poi è stato il momento di comunicare alla stampa l, con quest'ultimo che ha condiviso col tecnico italiano le ultime annate al Real Madrid. Una scelta figlia probabilmente degli impegni ravvicinati coi blancos nel Mondiale per club che prenderà il via il prossimo 13 giugno negli Stati Uniti. Ci sono invece due vecchie conoscenze del calcio italiano e della Juventus, come, mentre dalla Serie A arrivano l'interistae l'atalantinoQuesta la lista:: Alisson, Bento, Hugo SouzaAlexsandro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo: Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson: Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Andrey, Casemiro, Ederson, GersonEstevao, Antony, Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius jr, Raphina, RicharlisonIl Brasile occupa attualmente la quarta posizione nella classifica del girone sudamericano con 21 punti, gli stessi di Uruguay e Paraguay e uno in più della Colombia. Accedono di diritto alla Coppa del Mondo le prime 6 della classifica, con la settima che andrebbe a spareggiare con una formazione proveniente da un altro continente.