Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa introducendo la sfida di campionato di domani che metterà la sua squadra contro il Maiorca: "La settimana prossima tornano Mendy e Camavinga, è una buona notizia", esordisce con un rapido punto sugli infortunati.



RINNOVO CON IL REAL MADRID - "Sono molto felice, è stato semplice e veloce. Io non avevo fretta, ma è prezioso sapere che il club volesse continuare col mio lavoro. E vi posso confermare che questa è la mia ultima panchina, anche se non so quando finirò. Potrei essere ancora qui dopo il 2026, dipenderà dai successi che riusciremo a ottenere. Mi piace Madrid, rimarrei volentieri anche nel 2027 e 2028...".



BRASILE - "Ho avuto dei contatti con l'ex presidente della CBF, voglio ringraziarli per l'interesse. È stato un orgoglio, ma ho sempre chiarito che sarebbe dipeso tutto dalla mia situazione al Real Madrid ed è andata come volevo, con la permanenza".