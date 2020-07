Tra le trattative che hanno infiammato il mercato della scorsa estate c'è quella di James Rodriguez che è girato in orbita Napoli. Il giocatore alla fine è rimasto al Real Madrid e ora sembra essere nuovamente nel mirino di un club di Ancelotti, ovvero l'Everton. Il tecnico di Reggiolo ne ha parlato in un'intervista rilasciata a The Guardian:



“James Rodríguez? Mi piace molto come giocatore. Quando ho lasciato Madrid, James Rodríguez mi ha seguito a Monaco . Ma mi ha seguito come voce di mercato anche al Napoli e ora mi sta seguendo all’Everton, ma sono solo voci. Devo essere sincero, mi piace molto. Ma è un giocatore del Real Madrid e penso che sarà ancora un giocatore del Real Madrid nella prossima stagione”.