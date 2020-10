Carlo Ancelotti ha parlato di Moise Kean, attualmente al Psg in prestito dopo un anno difficile all'Everton. Un messaggio chiaro a chi lo vorrebbe, Juve compresa: "La prossima stagione sarà qui con noi. Non ho parlato con lui da quando è andato via ma gli ho visto segnare 4 gol in due partite. E' un bene per lui, per il Psg ma anche per noi. Abbiamo deciso di lasciarlo partire in prestito per giocare di più, avere più occasioni, lui sta dimostrando le sue qualità e tornerà da noi nella prossima stagione".