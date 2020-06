Compie oggi 61 anni Carlo Ancelotti. E proprio oggi il manager dell’Everton, ex Milan e Napoli, ha raggiunto l’accordo, ufficializzato dal club inglese, per tagliarsi lo stipendio, così come i calciatori. Il motivo è semplice: garantire al club di Liverpool di affrontare al meglio la crisi finanziaria causata dal coronavirus e pagare gli stipendi ai suoi dipendenti. I calciatori e Ancelotti, in media, hanno rinunciato al 30% dello stipendio, qualcuno se l’è tagliato del 50%. Per informazione, Ancelotti ha firmato un contratto con l'Everton sino al 2024, per 58 milioni di euro complessivi.



Ancelotti ha anche parlato a Radio Radio, tornando sulla sua esperienza a Napoli: “Ci vorrebbe molto tempo per spiegare l'esperienza sulla panchina del Napoli. Meglio che lasciamo perdere”. Due parole, poi, sul San Paolo ai tempi di Italia ’90: “Purtroppo abbiamo perso il calore dell'Olimpico. Al San Paolo, sfortunatamente, ci siamo trovati contro l'idolo dello stadio che naturalmente è Diego Armando Maradona. E' cambiato un po' il clima e l'atmosfera che c'era all'Olimpico”.