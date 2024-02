Ancelotti: 'Tchouameni spettacolare da difensore'. Da Beckenbauer a Theo, quando il cambio ruolo strabilia

Federico Targetti

"Tchouameni è uno spettacolo da difensore centrale. Gli ho detto che ha giocato lì perché eravamo in emergenza, mi sa che dovrò trovare un'altra scusa in futuro". Parole di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid che ha dovuto fare di necessità virtù dati gli infortuni di Rudiger, Militao e Alaba e reinventare il centrocampista ex Monaco al centro del reparto arretrato. E dire che Tchouameni, nonostante i complimenti del suo allenatore, è estremamente riluttante, preferendo la cabina di regia.



Partendo da Tchouameni, ci siamo chiesti quanti siano stati, nel corso degli anni, i calciatori che hanno cambiato ruolo in maniera notevole, facendo le fortune della propria squadra. Della serie: non includiamo Carvajal, sempre del Real Madrid, perché il suo spostamento dall'esterno al centro della difesa non ha generato altrettanta sorpresa e non ha avuto ripercussioni notevoli sulla storia della stagione. Ah, e non mettiamo chi cambia ruolo nelle giovanili, come Buffon che era centrocampista ma ha iniziato prestissimo a giocare in porta.



Scorri la gallery per vedere una selezione di giocatori che hanno cambiato ruolo con successo anche temporaneamente.