Ancelotti: "Tebas parla troppo del Real Madrid, dovrebbe pensare ai problemi del calcio spagnolo"

AFP via Getty Images

Carlo Ancelotti contro Javier Tebas. Il presidente della Liga ieri aveva attaccato il Real Madrid, definendolo un "club piangina", il tecnico italiano ha risposto così: "Tebas parla troppo del Real da quando sono qui. Ci sono questioni più importanti e dovrebbe concentrarsi di più per risolvere i problemi del calcio spagnolo"."E' arrivato con umiltà e mantenendo un basso profilo. Ha migliorato l’atmosfera nello spogliatoio e in termini di ego, non è cambiato assolutamente nulla".

- "Quando giocavo, in una stagione c’erano 30 partite di campionato, ora ne abbiamo affrontate 17 in soli 52 giorni, saremmo già nel girone di ritorno… I giocatori sono stanchi, io sono stanco e immagino che anche voi, da quello che vedo e sento, siete stanchi. Avete bisogno di riposo…".