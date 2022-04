Il Padova cade in casa sul più bello e la sconfitta all'Euganeo contro la Virtus Verona costringerà la formazione di Massimo Oddo a giocarsi la promozione in Serie B tramite i playoff. Allo stadio c'era anche Elena Rizzello, meglio nota come Elena Riz e già conosciuta come tifosa del Verona, ma oggi compagna del difensore padovano Carlo Pelagatti. Non è andata bene, ma lei resta comunque una gioia per gli occhi. Eccola nella nostra gallery.