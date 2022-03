solo in vetta alla classifica, ma dietro i successi dei rossoneri non c'è solo il lavoro di Pioli e della squadra, c'è anche quello manageriale che ha permesso al Diavolo di conquistare un altro piccolo primato, quello dei conti:- Circa 80 milioni di euro, a tanto ammonta il costo annuale degli stipendi dei calciatori agli ordini di Pioli. Spiccacon i suoi 7 milioni netti a stagione,è l'ultima 'aggiunta' di spessore con il rinnovo di contratto che lo ha portato ad aumentare il proprio ingaggio fino a 4 milioni netti a stagione, conpronto a seguire lo stesso percorso del terzino ein trattativa per prolungare a cifre analoghe. Abbattere il monte ingaggi era uno dei passi indispensabili per la riqualificazione finanziaria del club e da quando il fondo Elliott è subentrato alla guida (luglio 2018) il percorso in questo senso è stato nettamente virtuoso:(nel dato sono considerate le variazioni date dai rinnovi e dalla campagna di mercato invernale, tra uscite e l'ingresso di), sfruttando anche le opportunità offerte dalla legge (per), senza tuttavia provocare un calo delle prestazioni sportive che anzi sono andate in crescendo.- Un percorso che, con il lavoro die dello staff nel reperimento di nuove sponsorizzazioni, incremento dei ricavi riduzione delle perdite, ha avuto un importante impatto positivo sul. Un risultato che permette di avvicinarsi ai paletti fissati in tema di Fair Play Finanziario, al netto delle discussioni che riguardano il pacchetto di norme imposte dalla UEFA, e di attendere con cauto ottimismo la decisione della commissione del Club Financial Control Body della federazione europea dopo l'ultimo giro di valutazioni.- Torniamo al monte ingaggi, perché il Milan non intende scostarsi dal cammino intrapreso per il rilancio del club e allora anche la preparazione delle prossime mosse di mercato non può prescindere dall'attenzione ai costi.(circa 12 milioni lordi a stagione) e(circa 5)(addio o rinnovo a cifre inferiori a quelle attuali, sarà comunque risparmio). Un'ulteriore riduzione di circa 20 milioni lordi del monte ingaggi che non sarà finalizzata però a se stessa, bensì offrirà l'occasione per inserire in maniera sostenibile nuovi rinforzi in rosa, sfruttando ancora una volta anche i benefit fiscali del Decreto Crescita: discorso valido per, a un passo per l'attacco, così come per, solo per citare i primi obiettivi dell'estate. Un primo piccolo tesoretto, seguendo la propria politica: il Milan ha scelto il suo percorso per tornare grande.