Elon Musk è il secondo uomo più ricco al mondo dopo Jeff Bezos di Amazon. Grazie a un'impennata dei titoli della sua azienda (500 miliardi di capitalizzazione) in scia all'arrivo del titolo nell'indice S&P 500, il fondatore di Tesla (patrimonio stimato in 127,9 miliardi) supera il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ora sul terzo gradino del podio mondiale.



Intanto Donald Trump sta raccogliendo fondi per finanziare i ricorsi giudiziari legati al riconteggio dei voti delle elezioni negli Stati Uniti, vinte dal candidato democratico Joe Biden. Come scrive il New York Times, il presidente uscente dovrà trovare 400 milioni di dollari per rimborsare le rate in scadenza dei prestiti contratti per finanziare la propria attività di costruttore. Secondo il Washington Post e Business Insider, Trump sta pensando di offrirsi a imprese e associazioni per conferenze a pagamento, far pagare un biglietto d'ingresso ai suoi fan e pubblicare libri.