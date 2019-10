Non solo il mondiale di Calcio a 5. Totti in estate è stato convocato pure per la rassegna in Paraguay con un'altra nazionale: quella del beach soccer. Come riporta Leggo, ​L’ultimo messaggio, in ordine di tempo, arriva da Emiliano Del Duca, ct della nazionale italiana Beach Soccer che si appresta a giocare il mondiale in Paraguay e nella quale hanno militato negli anni ex calciatori come Di Canio, Iorio e Agostini. “Le porte per Francesco in azzurro non sono aperte, sono spalancate. Sarebbe eccezionale averlo sia per le sue doti immense sia per dare visibilità al movimento che sta diventando sempre più popolare e che ha conquistato negli ultimi anni il campionato europeo e il quarto posto al mondiale. Nel nostro campionato hanno militato campioni come Aldair e Dida, e la presenza di Totti sarebbe stupenda“.