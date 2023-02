Un altro scandalo, dopo quelli nell'ordine di Juventus, Manchester City e Barcellona: il Benfica, una delle squadre più gloriose del Portogallo, è finito nel mirino delle indagini per quel che è successo nel maggio del 2018, quando, con il Porto campione, le Aguias e lo Sporting di Lisbona si giocavano l'accesso alla Champions League. Il Benfica vinse 1-0 con la Moreirense, mentre lo Sporting cadde contro il Maritimo, facendo partire la festa al Da Luz.



LA COMBINE - Secondo la Cnn Portugal ci sarebbero dei sospetti di corruzione. Il Benfica vinse grazie a un rigore concesso per fallo del centrocampista Alfa Semedo, passato proprio alle Aquile nella sessione di mercato successiva e poi girato in prestito ad una manciata di squadre in giro per l'Europa. L'allora tecnico dello Sporting, Jorge Jesus, ha allenato il Benfica per 6 anni ed è stato intercettato con il presidente del club Vieira: "Non ho dubbi che noi due ne sappiamo di più mentre dormiamo che da svegli"