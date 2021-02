. Dopo un inizio travagliato, con l’annullamento della prima edizione a causa della pandemia, il campionato virtuale della Serie A è ai nastri di partenza.Nella giornata di oggi, in diretta sui canali ufficiali Twitch e Youtube davanti a diverse centinaia di spettatori, si è tenuto il: i diciassette club partecipanti hanno scelto il giocatore non professionista che affiancherà il Pro Player già sotto contratto con la società.Attraverso una serie di tornei online aperti a tutti, i player si sono guadagnati l’opportunità di essere visionati dai club della eSerie A: diciassette dei trentadue giocatori qualificati sono stati scelti per partecipare alla prima edizione del campionato virtuale della massima serie.Queste le composizioni definitive dei club di eSerie A, pronti a partire il 9 marzo con la Regular Season:Antonio “ProRope72” Mincione, Nicolò “Insa” Mirra, Vincenzo “xXMavian” D’Abronzo: Danilo “Danipitbull” Pinto, Francesco “Pavanth_” Lepore: Marco “Barba_21” Barbieri, Giorgio “OranGeorge” Salemi, Andrea “Lil_bo_peep78” Luzzi: Daniele “Dagnolf96” Tealdi, Fancesco Pio “Obrun2002” Tagliaferro, Diego “Pangrattato97” Antonelli: Elio “Skloppa” Cirillo, Alessio “A-Peace-20” Pace: Giovanni “Giovhy69” Salvaggio, Stefano “stiven97” Manganini, Lorenzo “xLoryx98” Bancale: Gabriel “Gabry” Llhao, Mattia “Woski99” Mannella, Aldo “aldobarone” Barone: Kevin “D3ave” Cortese, Mario “Cooljoker96” Mitkov: Manoel “MNeto77” Neto, Richard “RRich97” Romeo: Fabio Massimo “fabio_ulous” Marino, Thomas “ASAP Tom96” Saiani, Luca “VeeX” Selis: Diego “CrazyFatGamer” Campagnani, Fabio Denuzzo, Jacopo “jacopo230703” Favero: Alessandro “Dappo19” Dapporto, Alessandro “Rose” Rosetti, Naim “Ampere Mks” Elguzgo: Mattia “Lonewolf92” Guarracino, Francesco “AlviOh” Alviani: Pietro “TeamPEDA” Lorusso, Marco “Raiolacrew” Raiola: Matteo “Margamat01” Margaroli, Daniele “Milanoindomabili” Gallina: Karam “Zakinho” Zaki, Marco “BigMacco11” Maniscalco, Fabio “SCP_Flaco” Ferrante: Riccardo “Dastrdly_27” Nordio, Renato “Reintubers” Criscuolo