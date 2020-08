Vanno definendosi le ultime caselle in Serie A alla voce allenatori, a circa tre settimane dalla ripartenza del campionato. Il Parma del nuovo direttore sportivo Carli ha fatto cadere la sua scelta su Fabio Liverani come successore di D'Aversa, mentre il Genoa, che a sua volta si presenta con Faggiano alla direzione sportivo, sarà guidato da Rolando Maran nella prossima stagione.



Trovato l'accordo per liberarsi dal contratto che ancora lo legava al Cagliari, il tecnico trentino ha l'intesa col Genoa per un accordo di durata biennale e già in serata è atteso in città.