Tra le varie squadre sulle tracce di Kevin Bonifazi c'è anche il Lecce. Il difensore è in uscita dal Torino - dopo che nelle prima parte di stagione ha trovato poco spazio nell'undici di Walter Mazzarri - è diverse società si stanno muovendo per cercare di acquistarlo almeno in prestito: dopo la Fiorentina e la Spal, ora anche il club salentino ha mosso i primi passi.



Il Torino non vuole cedere a titolo definitivo il giocatore, ma una partenza di Bonifazi nel mercato di gennaio è sempre più certa.