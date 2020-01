Anche il mondo del calcio piange la morte di Kobe Bryant. "Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero". In serata il sito Tmz.com ha diffuso la notizia del decesso dell'ex stella del basket Nba. Il disastro sarebbe avvenuto nell'area di Calabasas, in California, nella mattinata di oggi: Bryant, 41 anni, era in volo con altre 3 persone, quando l'elicottero è precipitato. L'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori, sul luogo dell'incidente, non è servito a salvare nessuna delle persone a bordo. Di seguito tutti i saluti del mondo del calcio: da Shevchenko e il Milan ad Acerbi, dalla Fiorentina alla Roma.