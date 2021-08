Doveva essere l'estate di mercato più calda per Junior Messias ma finora nessun club ha accontentato le richieste del Crotone. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Milan per lui, ma c'è un altro top club che sta pensando al suo acquisto. Si tratta del Napoli che potrebbe liberare Ounas in direzione Torino (non a caso uno dei club interessati).