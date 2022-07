No, nessun confronto sul campo di gioco e nessun'impresa epica da raccontare. O meglio, dal manto verde- che da un paio di anni ha avviato anche la sua sezione femminile rilevando il titolo sportivo del Tacon CD -il giudice ha ritenuto infatti che "la coesistenza di entrambi i marchi nel mercato non induce errore o confusione nel pubblico dei consumatori"., secondo Europa Press. La denuncia dei blancos nasceva dalla segnalazione dell'Ufficio Brevetti spagnolo, che non ha autorizzato il marchio Madrid CFF, poiché, a suo avviso, ci sarebbe il rischio di confusione per il pubblico, che avrebbe causato un "pregiudizio" al Real Madrid. Una valutazione che non ha evidentemente convinto il Tribunale della capitale spagnola, che ha rilevato che c’è solo una coincidenza in due delle lettere che formano le iniziali, mentre il nome della città non può essere considerato un nome distintivo. Come se non bastasse, viene sottolineato che il Madrid CFF esiste e ha registrato il proprio da ormai 10 anni, quindi ben prima che il Real Madrid decidesse di costituire anche una società al femminile.