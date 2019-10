La pista che porta a Paul Pogba è ancora viva seppur non semplice da percorrere. Il Real Madrid prova dunque a tutelarsi e cerca nomi alternativi: oltre a Eriksen (a fine contratto col Tottenham) le merengues starebbero osservando da vicino anche James Maddison. Secondo il Guardian, i blancos si sarebbero inseriti in una corsa a quattro per il centrocampista del Leicester: già interessati al 22enne ci sono il Manchester United, Liverpool e Tottenham.