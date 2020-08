C'è anche il Torino nella lista di squadre interessate all'acquisto di Fabio Borini. L'attaccante è reduce da una buona seconda parte di stagione con la maglia dell'Hellas Verona ed è molto apprezzato da Marco Giampaolo, che lo ha conosciuto e allenata durante la sua breve esperienza al Milan.



In rossonero Giampaolo aveva provato Borini, soprattutto nelle amichevoli estive, nell'inedito ruolo di mezzala nel centrocampo a tre anche se in campionato non gli aveva concesso molti minuti.