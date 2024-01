Anche il West Ham interessato a Phillips

Come riporta Sky Sports UK anche il West Ham sarebbe in corsa per acquistare Kalvin Phillips, che era stato accostato alla Juventus, già da questa sessione di mercato. Il club londinese infatti starebbe discutendo con il Manchester City per un prestito. Però anche Crystal Palace e Newcastle sono interessate al calciatore e avrebbero avviati i contatti con i Citizens per un affare in questo mese. Il mediano inglese, ex Leeds, si era trasferito al Manchester per un avanzamento di carriera e per consacrarsi definitivamente nel grande calcio. Ma come è risaputo il feeling non è mai scattato tra il calciatore e il City, sia per caratteristiche tecniche del giocatore, distanti dagli ideali di Pep Guardiola, sia per la concorrenza nel reparto. Infatti il City in quella zona di campo conta Rodri, Kovacic, Matheus Nunes , oltre al rientrante De Bruyne, in aggiunta alle intuizioni dell'allenatore catalano che già dallo scorso anno aveva spostato John Stones in mediana per dare un maggiore equilibrio alla squadra ma altre volte ha anche arretrato la posizione di Bernardo Silva. Il calciatore, che è stato accostato anche alla Juventus, quindi è in cerca di riscatto per consacrarsi. Il suo contratto terminerà nel 2028.