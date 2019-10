Denis Zakaria è uno dei nomi più chiacchierati in Europa. Il profilo del centrocampista classe '96 del ​Borussia Mönchengladbach è già da tempo sulla scrivania di diversi top club europei (Inter, Manchester United, Tottenham e Borussia Dortmund) e ora anche l'Atletico Madrid sarebbe pronto a farsi sotto per lo svizzero. Il ​Mönchengladbach non ha ancora fissato la base dell'asta anche se potrebbero non essere sufficienti 50 milioni di euro per assicurarselo.