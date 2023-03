Il centrocampista danese del Lecce è una delle sorprese di questa Serie A e sarà uno degli uomini mercato della prossima estate. A giugno farà sicuramente la valigia, nonostante un contratto in scadenza nel 2024. Il momento del salto, insomma, è arrivato, il capitano giallorosso ha dimostrato in questa stagione di essere pronto a uno step importante nella sua carriera. Isi frega le mani, per Hjulmand c'è la fila. Ed è in arrivo una succosa plusvalenza.A gennaio il Lecce ha rifiutato un'offerta di 13 milioni di euro da un club della Premier League, a fine anno conta di venderlo a 20 milioni di euro. In Italia piace a che ne ha già parlato con il club guidato da Sticchi Damiani , e Napoli,. Con Rabiot in uscita e il futuro di Rovella in bilico, Hjulmand potrebbe farsi largo e diventare la prima scelta. Il prezzo potrebbe essere abbassato dall'inserimento di una contropartita, l'ingaggio del pivot danese non sarebbe invece una problematica: