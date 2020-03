Ilha fatto la prima mossa, "scippando" due ragazzi di grande talento come Xavi Simons e Kays Ruiz-Atil, il Barcellona è pronto a rispondere condavanti alla difesa.Nato in Savoia, cresciuto calcisticamente all'FC Le Chesnay e poi all'FC Versailles prima di essere scovato dagli osservatori del PSG all'età di 13 anni. Punto di forza della formazione Under 17 del club della capitale, Michutin più di un'occasione - anche recentemente -, che lo ritengono un profilo ideale per la filosofia di gioco portata in giro per il mondo dai blaugrana.Ad alimentare i rumors di mercato sempre più insistenti sul ragazzo il fatto di essere, il che comporta la possibilità di perdere Michut per un indennizzo economico quasi irrisorio.- anche di mercato - negli ultimi anni (senza dimenticare le recenti chiacchierate per De Sciglio, Kurzawa, Meunier, Dybala e Pjanic). Fabio Paratici, da grande conoscitore di giocatori e di giovani talenti, ha appuntato il suo nome. C'è anche il "nuovo Verratti" sul taccuino della Juve.