Il futuro di Erling Haaland sembra essere più che roseo e, a detta del suo procuratore Mino Raiola, solo 10 club nel mondo potrebbero permetterselo al momento. Non è dato sapere quali siano, ma i betting analyst, almeno per ora, vedono il suo futuro ancora al Borussia Dortmund: opportunità che si gioca a 2,50. Stuzzicante è la quota proposta dai bookmaker per la Juventus, che è in lavagna a 9,00. Non tra le prime, visto che a 6,00 si trovano Manchester United e Real Madrid, mentre a 7,50 ci sono Manchester City e Paris Saint Germain. Difficile, se non impossibile, un approdo all’Inter: la quota è a 66,00.