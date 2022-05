Emerson Palmieri vuole il ritorno in Italia dopo l'esperienza in Francia col Lione e un contratto col Chelsea ancora blindatissimo. Su di lui c'è da tempo la Juventus che lo ha individuato come alternativa ad Alex Sandro, ma sull'italo brasiliano ora c'è anche il forte pressing della Lazio che vuole regalare a Sarri un terzino mancino a tutta fascia.