Una vecchia conoscenza del calcio italiano è pronta a fare il suo ritorno in Serie A? Così si dice in Spagna, dove fa molto discutere il futuro dell'ex fantasista del Palermo Franco ​Vázquez. Il trequartista argentino, dopo oltre 150 partite con la maglia del Siviglia spalmate su quattro stagioni, potrebbe rientrare in Italia per gli ultimi anni della sua carriera, decollata a Còrdoba, in Argentina, ma esplosa definitivamente in Sicilia.



Secondo Mundo Deportivo ci sarebbero varie società italiane interessate a Vázquez. Una sarebbe la Lazio, dove oltretutto El Mudo ritroverebbe l'ex compagno Correa, ma si starebbero muovendo anche altri due club, la Fiorentina e la Sampdoria. A solleticare particolarmente le pretendenti sarebbe soprattutto la situazione contrattuale di Vazquez, dal momento che l'accordo firmato a suo tempo con il Siviglia scadrà al termine della stagione, e la dirigenza andalusa non ha ancora incontrato l'entourage del calciatore per discutere l'eventuale rinnovo.