Anche la scienza difende Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, nonostante il gol e assist contro il Sassuolo, è stato molto criticato dall'ambiente biancoceleste: due gol falliti domenica, un altro contro la Spal, in un momento molto delicato della stagione la squadra di Inzaghi ha bisogno di lui. E non sempre sta rispondendo presente.



A DIFESA DI IMMOBILE - Dopo le prime polemiche, l'ambiente si è schierato compatto a difesa del suo bomber, supportandolo con molti messaggi di stima su social network e nelle radio romane. Scende in campo anche il divulgatore scientifico Roberto Burioni, noto tifoso biancoceleste, che commenta su Twitter: “Tutti sbagliano. Quando un giocatore sbaglia il romanista lo infama noi lo amiamo di più. Avanti Lazio sempre”.