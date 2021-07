Ha caratterizzato il suo personalissimo Europeo con una serie di tweet all'insegna dell'ironia e del sarcasmo nei confronti degli avversari della sua Inghilterra, tra cui l'Italia, ma alla fine l'ex attaccante Gary Lineker rende il doveroso tributo agli Azzurri campioni d'Europa di Roberto Mancini: "Non è la fine per questa giovane Inghilterra, ma solo l'inizio. Congratulazioni agli azzurri, avete meritato. Per andare avanti l'Inghilterra deve trovare il modo di avere una mentalità più offensiva. Più coraggio nel possesso palla e lanciare più uomini in avanti. Abbiamo tanto talento in attacco da spaventare chiunque, mentre sembra che abbiamo paura di mostrarlo".