Anche lo Sporting ha la 'seconda stella': titolo vinto con 2 turni d'anticipo, tra le idee di Amorim e i gol di Gyökeres

O MOMENTO SOMOS CAMPEÕES!!! pic.twitter.com/jvDCNh0XD7 — Sporting CP (@SportingCP) May 5, 2024

Loè matematicamente campione di Portogallo. Decisiva la sconfitta del, arrivata questa sera in casa del Famalicao, a consegnare lo scettro nelle mani della squadra di Ruben Amorim, che può festeggiare il titolo con 2 giornate d'anticipo.Il trofeo conquistato dai portoghesi è il trionfo numero 20 della sua storia.come l'Inter, anche se nella maggioranza dei campionati europei, non vi sono regole specifiche sull'assegnazione delle stelle. In Portogallo, in particolaree il Benfica (38 titoli) ha 3 stelle sopra il proprio stemma, mentre il Porto (30 titoli) non ne appunta nessuna.

Miglior giocatore di questa rosa è per distacco, attaccante svedese molto in luce anche in ottica calciomercato. Per lui 27 gol e 10 assist che gli valgono i riflettori puntati addosso. Importante il anche contributo del centrocampista(13 reti) e del centravantiPedro(11 reti). Tra i nomi di spicco della rosa dello Sporting, non vanno poi dimenticati il difensore ivoriano del 2003 Ousmane, il suo compagno di reparto e nazionale portoghese Gonçaloe il centrocampista ex Lecce MortenIl buon lavoro di, oltre a valere il titolo di Portogallo, ha contribuito ad accrescere le voci attorno al suo futuro. Il suo nome è infatti stato accostato alprima che poi si andasse con decisione su Arne Slot del Feyenoord ed è uscito anche in ottica, come profilo tenuto in considerazione fra i vari allenatori al vaglio.