L'edizione odierna del Correre di Torino fa il punto della situazione sul futuro di Claudio Marchisio, svincolatosi dalla Juve nelle ultime ore di mercato. La destinazione più probabile era il Monaco, ma il ds del club monegasco, Michael Emenalo, smentisce l’ipotesi di vedere il "Principino" nel Principato. Per uno degli svincolati più illustri del calcio italiano resta dunque viva soprattutto l'opzione Sporting Lisbona, specie se sulla panchina portoghese arriverà Ranieri. Le alternative? Siviglia, Betis oppure accettare una delle offerte arrivate dalla MLS americana: Montreal Impact e New York City. Più improbabile, al momento, un suo trasloco in Arabia Saudita, Australia o Giappone.