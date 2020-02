Julien Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato nella conferenza stampa che precede il match di Liga della sua squadra contro il Getafe, rivelando apprezzamenti proprio per gli odierni avversari che stanno marciando a ritmi elevati sia in campionato che in Europa League: “Sono una realtà già solida, una squadra che esprime un grande calcio. Dobbiamo restare concentrati e prepararci al meglio, giocheremo contro un avversario che ci costringe a dare il meglio. Oltre ad essere nostri diretti rivali per l’Europa, sono una squadra con grandi ideali ed ottimi giocatori. Questi ultimi si stanno dando da fare, ma di sicuro gran parte del merito è del loro allenatore Bordalas”.