Una grande prestazione di squadra. Non era facile, ma abbiamo avuto la giusta mentalità. Saremo testa di serie ai sorteggi di qualificazione ai #Mondiali2022. Complimenti ai ragazzi, al mister Chicco #Evani e a tutto lo staff di una bellissima #Nazionale! #Mancio #ItaliaPolonia pic.twitter.com/ZXw41QvnyL — Roberto Mancini (@robymancio) November 15, 2020

Anche il ct, non presente a Reggio Emilia perché ancora non negativo al coronavirus, ha voluto fare i complimenti via social alla sua Italia, uscita vittoriosa dalla sfida contro la Polonia in Nations League. "Una grande prestazione di squadra. Non era facile, ma abbiamo avuto la giusta mentalità. Saremo testa di serie ai sorteggi di qualificazione ai Mondiali 2022. Complimenti ai ragazzi, al mister Chicco Evani e a tutto lo staff di una bellissima Nazionale"