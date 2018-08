Anche German Pezzella probabilmente si ribellerà alla decisione della Lega di unificare la fascia di capitano della massima serie. Dopo Alejandro Gomez e Daniele De Rossi, anche l'argentino potrebbe non sottostare alla regola nella partita contro il Chievo, per dare un segnale e come omaggio all’amico Astori. Decisione in dubbio perché non vorrebbe correre in sanzioni, anche se nello spogliatoio, racconta il Corriere Fiorentino, sta prendendo piede l’ipotesi di una colletta tra i giocatori per pagare l’eventuale multa. Nella storia della Fiorentina ci sono precedenti di fasce illustri divenute tradizionali, come quella di Gerrard indossata da Pasqual, oppure quella di Frey che ricevette da Baggio quando diventò buddista in seguito ad un infortunio. Indimenticabile anche quella coi colori della bandiera portoghese che veniva mostrata da Rui Costa.