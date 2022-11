Ralf Rangnick, ct dell'Austria e avversario domani della Nazionale di Mancini, ha parlato in conferenza stampa da Vienna. E non sono mancate le domande "esterne" rispetto alla partita di domani sera, come la querelle Cristiano Ronaldo e le dure parole riservate dal portoghese all'ex allenatore del Manchester United: "Non è compito mio rispondere a Cristiano Ronaldo, è compito del Manchester United".



Rangnick, che nell'estate 2020 fu ad un passo dal prendere il posto di Pioli come allenatore-manager, ha espresso anche una sua valutazione sul momento del Milan: "Le guardiamo le partite della Serie A ed è un campionato molto importante. Il Napoli fin qui ha avuto una stagione spettacolare, è praticamente imbattuto. Il Milan ha vinto lo Scudetto, è andato avanti in Champions League e negli ultimi 2-3 anni ha lavorato veramente bene".