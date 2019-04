Anche l'attaccante del, ha commentato su instagram l'episodio di razzismo accaduto nella serata di ieri alla Sardegna Arena e che ha visto coinvolto l'attaccante dellaSterling in particolare ha deriso le parole pronunciate danel post-partita che ha dato la colpa in parti uguali a Kean e ai tifosi: "Non doveva esultare così, la colpa è al 50 e 50". Con una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale Sterling ha taggato Leonardo Bonucci dicendo: